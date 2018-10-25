Хабаровский губернатор Сергей Фургал продолжает формировать правительство

Хабаровск, , 09:38 — REGNUM Хабаровский губернатор Сергей Фургал продолжает формировать новое правительство. На ключевых постах пока без перемен, но новые лица всё-таки появятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На должности первого зампреда правительства края — министра финансов остаётся бессменный на протяжении многих лет Александр Кацуба. Сохраняет свой пост зампред — министр экономического развития Виктор Калашников, зампредом по ТЭК и ЖКХ остается Анатолий Литвинчук, на должность зампреда правительства — представителя правительства Хабаровского края в правительстве РФ утверждён Максим Пешин, на посту зампреда — министра инвестиционного развития и предпринимательства остаётся Юрий Чайка, пост министра здравоохранения сохраняет Александр Витько, остаётся министром образования края Алла Кузнецова, министром ЖКХ остаётся Дарий Тюрин, министром культуры — Александр Федосов, а министром строительства по-прежнему будет Александр Шабовта.

Назначения этих чиновников пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко подтвердила официально.

«Эти назначения мы подтверждаем. Что касается других назначений, информация о которых сейчас ходит в сети, то мы пока не хотели бы её озвучивать, поскольку распоряжения пока не подписаны. Могу сказать только, что новые лица в правительстве будут, их будет много. Более предметно, думаю, мы сможем рассказать о новом составе правительства уже на следующей неделе», — сказала Надежда Томченко.

Однако народная молва, в ожидании официального объявления, уже обсуждает новые назначения. Сообщают, что в правительство на пост зампреда по социальным вопросам войдет экс-спикер Законодательной думы Хабаровского края Юрий Оноприенко — человек, которого ассоциируют с командой экс-губернатора и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, вступив в должность, пообещал создать коалиционное правительство, в котором не будет места кумовству и родственным связям, но формироваться оно будет исключительно по принципу профессионализма.

Сергей Фургал также пообещал существенно сократить расходы на содержание правительственного аппарата. Одними из первых его шагов стали сокращения ненужных, дублирующих друг друга министерств. Расходы на содержание госаппарата должны быть сокращены на 20−25%.

Обсуждают в Хабаровском крае и возможные назначения высокопоставленных чиновников из числа команды экс-губернатора и экс-полпреда Виктора Ишаева. Спикеры отмечают, что, несмотря на огромное уважение, которым по сей день пользуется в крае Ишаев, такие назначения люди допускают лишь точечно, а основной запрос общества сегодня, всё-таки, на молодые кадры, хорошо ориентирующиеся в современных условиях.