Трамп не может осуждать насилие, поощряя его, — конгрессмен

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп осуждает «политическое насилие» после нескольких лет его разжигания, пишет издание Politico, обсуждая поступление посылок со взрывными устройствами экс-президенту США Бараку Обаме и супругам Биллу и Хиллари Клинтон.

Когда история с посылками заняла все новостные ленты, Дональд Трамп выразил возмущение по поводу инцидентов, подчеркнув, что «безопасность американского народа — мой самый высокий и абсолютный приоритет». Однако, полагают в издании, вопросы есть и к самому президенту:

«В мире Трампа Клинтон должна быть заключена в тюрьму, Обама «основал» ISIS, CNN — «поддельные новости», миллиардер Джордж Сорос финансирует либеральных протестующих, а конгрессмен Максин Уотерс, который призвал активистов противостоять чиновникам администрации, «будьте осторожны в своих желаниях», — пишет издание.

С этой трактовкой соглашается конгрессмен Прамила Джайапал:

«Вы не можете осуждать то, что подогреваете каждый день. Когда вы поощряете насилие на ваших митингах. Когда вы лжете на каждом шагу. Когда вы осуждаете свободную прессу. Когда вы отказываетесь осуждать белых расистов. Хватит», — пишет в твиттере политик.

Напомним, 22 октября посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. 24 октября стало известно об аналогичных посылках Обаме и Клинтонам, позже сотрудники Секретной службы США перехватили посылку со взрывным устройством, направленную в Белый дом.