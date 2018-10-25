Путин исключил Холманских из комиссии по госслужбе и кадровым резервам

Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских исключён из комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на официальном сайте правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также из состава комиссии были исключены помощник президента Евгений Школов, вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербуга Александр Беглов и посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

Напомним, что состав комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров был утверждён указом президента от 9 февраля 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Холманских занимал должность полпреда президент в УрФО с 2012 по 2018 год. В июне 2018 на должность полномочного представителя в Уральском федеральном округе был назначен Николай Цуканов. В свою очередь Игорь Холманских в июле 2018 года занял пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода», на котором он работал до 2012 года.