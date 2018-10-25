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Президент Индонезии: «Индонезия — большая многорелигиозная страна»

Политика

В Индонезии проживает 260 млн человек

Джакарта, 25 октября 2018, 09:12 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к религиозным лидерам с призывом продолжать доносить до людей, что Индонезия — большая многорелигиозная страна, сообщает Antaranews.

«Задача религиозных лидеров и глав общин продолжать информировать людей, о том, что Индонезия — большая, многорелигиозная страна», — заявил президент Джоко Видодо.

Президент Индонезии заявил, что в Индонезии проживает 260 млн человек. «Это 714 племен на 17 тыс. островах, около 1100 диалектов, 514 городов и уездов и 34 провинции», — подчеркнул президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что религия не должна быть источником насилия и экстремизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД Индонезии: «Религия не должна быть источником экстремизма»

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Внутренняя политика Индонезии
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