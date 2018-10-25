«Просьба губернатора»: глава Яшкинского района Кузбасса уходит с поста

Кемерово, , 09:02 — REGNUM Глава Яшкинского района Кемеровской области Сергей Фролов покидает свой пост, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об увольнении сообщил сам Фролов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

"К сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Ещё вчера я строил планы по развитию Яшкинского района, назначал встречи, а сегодня я принял решение уйти с должности главы Яшкинского района. Связано это с тем, что мне поступило предложение и просьба губернатора перейти на другое место работы», — написал Сергей Фролов, отметив, что «отставка — это новый виток как в моей жизни, так и в жизни Яшкинского района».

На официальном сайте районной администрации информации об уходе Фролова с поста пока нет. Также как и на сайте администрации Кемеровской области. Сообщение же Фролова в соцсети появилось накануне вечером, 24 октября.

Отметим, что главой Яшкинского района Сергей Фролов был выбран 2016 году на внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования после отставки Анатолия Каромы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели к исполнению обязанностей главы Междуреченского городского округа приступил Владимир Чернов, который до 20 октября трудился на посту первого заместителя губернатора региона.

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