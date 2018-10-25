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Назарбаев: человек стоит перед новыми вызовами его здоровью

Политика

В ходе глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи планируется принять новую декларацию

Назарбаев: человек стоит перед новыми вызовами его здоровью
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 25 октября 2018, 08:58 — REGNUM  Здравоохранение всего мира развивалось согласно ключевым направлениям алма-атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в видеообращении к участникам глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, сообщает 25 октября агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что сегодня здоровье человека стоит перед новыми вызовами: загрязнение окружающей среды, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание. Все эти факторы приводят к росту хронических заболеваний, и, как следствие, росту затрат на здравоохранение.

Назарбаев добавил, что принятие новой декларации по первичной медико-санитраной помощи станет новым этапом на пути совершенствования системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−26 октября в Астане проходит глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи, по итогам которой планируется принять новую декларацию.

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