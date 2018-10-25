Террористы в Сирии оснащены специальным оборудованием — Минобороны РФ

Пекин, , 08:47 — REGNUM Члены незаконных вооруженных формирований, которые находятся на территории Сирии, оснащены специальным оборудованием. Об этом на VIII Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине сообщил замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

По его словам, боевики могут выходить на радиочастоты, на которых работают самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Сирии продолжается с 2011 г. Благодаря вмешательству ВКС РФ в сирийский конфликт члены незаконных вооруженных формирований были изгнаны из ключевых районов страны.

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