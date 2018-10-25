АСЕАН, Китай, Япония и Южная Корея укрепляют культурное взаимодействие

Джокьякарта, Индонезия, , 08:48 — REGNUM Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее три партнера по диалогу, а именно Китай, Япония и Южная Корея, укрепляют культурное сотрудничество, сообщает Antaranews.

«Министры АСЕАН по делам культуры и искусства согласны с тем, что сотрудничество в этой области будет сосредоточено на культурном обмене, творческой индустрии и управлении культурным наследием», — говорится в совместном заявлении для прессы на восьмой встрече министров АСЕАН в Джокьякарте.

АСЕАН настаивает на продолжении развития межгосударственных отношений с городами Восточной Азии. Министры АСЕАН высоко оценивают инициативы Китая по поощрению культурных обменов, поддерживаемых фондом сотрудничества АСЕАН — Китай. Стороны приняли План работы АСЕАН — Китай по взаимодействию в области культуры в 2019—2021 годах.

Министры АСЕАН приветствовали японские инициативы в области поп-культуры, управления культурным наследием, защиты прав интеллектуальной собственности, обучения японскому языку и программ культурного обмена. АСЕАН ценит финансовую поддержку со стороны Японии в осуществлении совместных проектов.

Страны Юго-Восточной Азии приветствовали открытие Дома культуры АСЕАН в Пусане, Южная Корея. Министры АСЕАН одобрили предложение провести встречу министров культуры АСЕАН и партнеров в Южной Кореи в 2019 году в ознаменование 30-й годовщины установления диалоговых отношений между странами Ассоциации и Сеулом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной темой восьмой встречи министров культуры АСЕАН в Джокьякарте стала «Культура для обогащения идентичности АСЕАН».

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