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В Прикамье депутаты отправили мэра Краснокамска в отставку

Политика

Причиной стал конфликт интересов, выявленный антикоррупционной комиссией

В Прикамье депутаты отправили мэра Краснокамска в отставку
GDJ
Отставка

Краснокамск, Пермский край, 25 октября 2018, 08:34 — REGNUM  В Краснокамске Пермского края депутатский корпус проголосовал за отставку главы города. Из 19 депутатов 16 поддержали решение об увольнении, сообщают СМИ.

Стоит отметить, что разговоры о возможном уходе главы Краснокамска Юлии Потаповой начались летом 2018 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для этого послужила информация, поступившая в антикоррупционную комиссию о конфликте интересов. Потапова устроила на пост руководителя муниципальной гостиницы дочь своего супруга.

Несмотря на выявленный конфликт депутатский корпус отказался инициировать отставку градоначальника. Однако после выборов, которые прошли 9 сентября 2018 года, вопрос вновь был поднят уже новым составом депутатского корпуса.

Напомним, Юлия Потапова являлась главой Краснокамска с марта 2016 года.

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