Подготовка встречи Суркова и Волкера ведётся — посол России в США

Москва, , 08:31 — REGNUM В настоящее время продолжается подготовка встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Возможность встречи между Сурковым и Волкером существует. Они находятся в переписке друг с другом», — уточнил Антонов.

По его словам, пока решается вопрос о месте и дате проведения переговоров. При этом дипломат высказал уверенность, что встреча должна стать эффективной.

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Волкер блефует и разыгрывает Украину

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи в январе 2018 года в Дубае помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер не смогли прийти к единой позиции по «закону о реинтеграции» Донбасса. Стороны по-прежнему демонстрировали разные подходы в этом вопросе.

В апреле 2018 года в Кремле сообщили об определённой паузе, возникшей в переговорах Суркова и Волкера. В течение лета и осени стороны обменялись всего несколькими сообщениями по Донбассу.

Напомним, «закон о реинтеграции» Донбасса был принят Верховной радой Украины 18 января 2018 года. Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россия — «страной-агрессором».

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