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Боевики из Сирии и Ирака перебираются в АТР — Минобороны

Политика

В Азиатско-Тихоокеанский регион перебираются некоторые члены незаконных вооруженных формирований, которых вытесняют из Ирака и Сирии

Пекин, 25 октября 2018, 08:17 — REGNUM  Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), который является одним из наиболее динамично развивающихся центров мирового развития, продолжает сталкиваться с проблемами международного терроризма. Об этом сообщил в Пекине замминистра обороны России Александр Фомин в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности.

По его словам, в АТР перебираются некоторые члены незаконных вооруженных формирований, которых вытесняют из Ирака и Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс») заявил, что угрозу терроризма в странах АТР значительно обострит возвращение боевиков с боевым опытом в Ираке и Сирии.

По его словам, опасность состоит в том, что террористы с опытом ведения боевых действий пополнят контингент местных ячеек террористов.

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