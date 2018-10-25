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В Норвегии стартовали крупнейшие за 16 лет учения НАТО

Политика

Организаторы заявляют об оборонительном характере учений

В Норвегии стартовали крупнейшие за 16 лет учения НАТО
Иллюстрация: U.S. Army Europe
Норвежский и американский генералы

Осло, 25 октября 2018, 08:21 — REGNUM  Масштабные учения Североатлантического альянса «Единый трезубец» (Trident Juncture) начались в Норвегии 25 октября. В них задействованы 50 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, авиация и флот.

Участвуют в маневрах военные из 31 страны. Это страны — члены НАТО, а также Финляндиия, Швеция и Украина.

Западные издания оценивают «Единый трезубец» как крупнейшие учения с 1991 года. Командующий маневрами адмирал ВМС США Джеймс Фогго называет их самыми масштабными с 2002 года.

Организаторы заявляют об оборонительном характере учений. Так, Фогго заявил, что маневры станут сдерживающим фактором для любого государства, которое решится на агрессию против Норвегии.

К маневрам привлечены 50 тыс. человек, 10 тыс. единиц боевой техники, 150 самолётов и вертолётов, 60 кораблей. В их числе — американский ударный атомный авианосец USS Harry S. Truman, который впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг.

Читайте подробнее: НАТО готовит крупнейшие маневры со времен «холодной войны» в Норвегии

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Военные учения
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