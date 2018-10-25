Глава МИД Франции посетит Мексику с 25 по 28 октября

Париж, , 08:02 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Мексику с 25 по 28 октября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министр встретится с президентом Мексики Энрике Пенья Нието и министром иностранных дел Луисом Видегараем.

Жан-Ив Ле Дриан также встретится с избранным президентом Мексики Андресом Мануэль Лопес Обрадором, который вступит в должность 1 декабря 2018 года.

Глава МИД Франции напомнит мексиканской стороне, что соглашение об экономическом партнерстве, политической координации и сотрудничестве между ЕС и Мексикой должно быть доработано как можно скорее.

Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области высшего образования и исследований, профессиональной подготовки, культурных обменов, а также студенческих программ.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с представителями деловых кругов Мексики и Франции для обсуждения перспектив развития экономических обменов и инвестиций между Францией и Мексикой в рамках соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Мексика и торгового соглашения, которое было заключено между Мексикой, США и Канадой.

Напомним, более чем 550 дочерних французских компаний созданы в Мексике.