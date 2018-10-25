КНДР пообещала содействовать достижению мира на Корейском полуострове

Пхеньян, , 07:48 — REGNUM Северная Корея продолжит выполнять свои обязательства для достижения стабильного мира на Корейском полуострове, заявил 25 октября замминистра обороны КНДР Ким Хён Рён, сообщает Yonhap.

«КНДР продолжит выполнять свои обязательства для снижения напряженности и достижения стабильного мира на Корейском полуострове», — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР отменит намеченные на ноябрь артиллерийские учения и отведёт дальнобойные военные образцы от границы с Южной Кореей.

Такие действия Пхеньяна вызваны желанием соблюдать подписанное военное соглашение с Сеулом, а также отменой крупных совместных учений Южной Кореи и США.

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