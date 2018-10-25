Адвокаты Януковича пожаловались на беззаконие в посольство США и в ООН

Киев, , 07:52 — REGNUM Защитники бывшего президента Украины Виктора Януковича обратились в мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине, а также в посольство США, заявив о беззаконии со стороны украинской власти, сообщил адвокат политика Виталий Сердюк 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Во время встреч были подняты вопросы и озвучены конкретные случаи политического давления на судей, адвокатов, осуществляемого в нарушение принципов верховенства права высшими руководителями государства с целью вынесения «нужных» приговоров по резонансным политическим делам», — рассказал Сердюк.

Он также отметил, что в отношении Виктора Януковича и его защитников грубо нарушается презумпция невиновности, предпринимаются политически мотивированные изменения законодательства, целью которых является политическое преследование бывшего президента Украины.

«При подобных нарушениях любой приговор, вынесенный по этому делу, не будет считаться честным, справедливым и вызывающим доверие на международном уровне», — отметил адвокат.

Напомним, ранее адвокаты Виктора Януковича встретились с несколькими американскими юристами, а также передали в посольство США материалы, касающиеся как участия администрации Обамы в государственном перевороте на Украине, так и данные о причастности лидеров Майдана к расстрелам правоохранителей и протестующих в феврале 2014 года.

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