Премьер-министр Франции посетит Новую Каледонию после референдума 4 ноября

Нумеа, Франция, , 07:34 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что отправится с рабочим визитом в Новую Каледонию 5 ноября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Новая Каледония является заморским владением Франции с особым статусом, расположена в юго-западной части Тихого океана.

«5 ноября вместе с министром заморских территорий (Анник Жирардин — прим. ИА REGNUM ) я буду в Новой Каледонии, чтобы встретиться со всеми политическими силами, обсудить результаты референдума и условия взаимодействия после 4 ноября», — отметил глава правительства.

Во время референдума 4 ноября 2018 года более 174 тыс. избирателей в Новой Каледонии будет предложено ответить на вопрос: «Вы хотите, чтобы Новая Каледония достигла полного суверенитета и стала независимой?».

Напомним, предыдущий референдум прошел в 1987 году, тогда 98% проголосовали за сохранение статуса заморской территории Франции