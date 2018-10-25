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Премьер Казахстана и глава ВОЗ обсудили подходы к развитию здравоохранения

Политика

25–26 октября в Астане состоится глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи

Астана, 25 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом вопросы совершенствования системы здравоохранения, сообщили 24 октября в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Стороны обсудили внедрение цифровых технологий для развития инфраструктуры здравоохранения, повышение качества медицинских услуг и образования. На встрече обсуждалась выработка общих подходов к развитию здравоохранения.

Напомним, 25−26 октября в Астане состоится глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. Мероприятие приурочено в 40-летию подписания алма-атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи.

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
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