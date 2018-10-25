О «военной» болезни США и оздоровлении бюджетов в России: Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- Генерал-лейтенант ВС США через 15 лет собирается воевать с Китаем;
- На Туапсе обрушился сильный ливень;
- В России создается рабочая группа для помощи вкладчикам банков-банкротов;
- Минфин пообещал регионам дополнительно более 100 млрд рублей;
- В российских регионах просматривается оздоровление бюджетов.
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