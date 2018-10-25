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Мадуро обозвал вице-президента США «сумасшедшим»

Политика

За его высказывания о «караване мигрантов»

Мадуро обозвал вице-президента США «сумасшедшим»
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 25 октября 2018, 04:48 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского вице-президента Майкла Пенса «сумасшедшим», сообщает Reuters.

Так Мадуро прокомментировал высказывание Пенса относительно финансирования «каравана мигрантов», приближающегося к южным границам США. Также лидер Боливарианской республики назвал Пенса «экстремистом».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября вице-президент США Майкл Пенс обвинил «левые круги» Венесуэлы в организации и финансирования «каравана мигрантов», который из Гондураса направляется к американской границе. По словам Пенса, эту информацию ему передал лидер Гондураса.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент США обвинил Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов»

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Политическая жизнь Венесуэлы
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