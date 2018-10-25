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Генпрокурор штата Нью-Йорк обвинила ExxonMobil в мошенничестве

Политика

Касаемо выбросов углерода

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 03:35 — REGNUM  Генеральный прокурор штата Нью-Йорк (США) Барбара Андервуд подала иск против нефтяного гиганта ExxonMobil с обвинениями в обмане инвесторов насчет финансовых рисков от изменения климата и выбросов углерода, сообщает The Washington Post, в распоряжении которого оказался иск.

Андервуд предполагает, что ExxonMobil включала стоимость углерода в свои проекты, однако приобретала его по иной цене. Она называет цену от $20 до $80 за тонну, однако, как утверждает истица, компании углерод обходился дешевле. При этом «мошенничество» затрагивало самые высокие уровни компании, в том числе и экс-директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Представитель компании уже назвал иск необоснованным. По его словам, он является свидетельством лоббирования чьих-то финансовых интересов. Он подчеркнул, что за три года расследований в адрес ExxonMobil не было выявлено ни одного нарушения.

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