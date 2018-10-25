Небензя: Вместо помощи рохинджа США навязывают ООН мегафонную дипломатию

Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM Несогласие российской стороны с идеей чтения доклада председателя учрежденной Советом по правам человека (СПЧ) ООН миссии по установлению фактов в Мьянме вызвано намерением авторов обращения «выкручивать руки» остальным членам Совбеза ООН, заявил на заседании постпред РФ при Организации Объединенных Наций Валилий Небензя.

Комментируя отказ Москвы от зачтения документа по Мьянме, подготовленном американскими представителями, Небензя сказал, что, позволив зачитывать такой доклад, СБ ООН создало бы «негативный прецедент для будущей работы».

«Если называть вещи своими именами, это не что иное, как выкручивание рук, когда авторы такого обращения показывают, что исход предрешен, — сказал Небензя. — Вместо совместного поиска решений проблемы вокруг беженцев рохинджа вы заставляете Совет заниматься мегафонной дипломатией».

Российский дипломат подчеркнул, что США ведут себя непоследовательно — в логике двойных стандартов: ведь еще недавно Вашингтон заявлял, что намерен покинуть СПЧ ООН, теперь же, когда это отвечает целям Штатов, американцы используют этот механизм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября председатель миссии ООН по установлению фактов в Мьянме Марзуки Дарусман заявил, что в этой стране продолжается геноцид рохинджа: жестким притеснениям подвергаются 400 тысяч представителей народности. Дарусман собирался 24 октября в СБ ООН зачитать доклад на тему рохинджа, но российская сторона выступила против.

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