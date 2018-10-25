Экс-глава минтранса Украины предрек проблемы из-за фашизма

Киев, , 02:36 — REGNUM Украину ждут страшные проблемы из-за культивируемого в стране фашизма, заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко украинскому телеканалу NewsOne.

По его словам, украинские силовики не обращают внимания на преступления, совершенные на почве межнациональной розни. Он подчеркнул, что все разговоры об исключительности одной нации обычно заканчиваются концлагерями. По его мнению, власть акцентирует внимание на ненависти к другим нациям, чтобы скрыть провалы в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Верховной раде заявили о готовящихся поправках к закону о языках. Согласно этим поправкам, русскоязычные печатные издания будут дерусифицированы в целях культивации украинского языка среди населения. Пока этому якобы мешает «контрабанда с востока».

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