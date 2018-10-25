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Рябков допускает разрыв с американцами договора о СНВ

Политика

Можем потерять контроль над вооружениями

Москва, 25 октября 2018, 02:18 — REGNUM  Россия может потерять и второй договор с США — о стратегических наступательных вооружениях. Об этом 24 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я пока не вижу оснований для создания искусственно-оптимистического фона. Наоборот, я считаю, что мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны — договор о стратегических наступательных вооружениях. Можем вообще потерять контроль над вооружениями, как мы уже потеряли контроль над выражениями в последнее время», — сказал Рябков.

Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в апреле 2010 года. Его действие рассчитано до февраля 2021 года.

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Российско-американские отношения
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