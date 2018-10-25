В МИД РФ прокомментировали претензии НАТО по ракете 9М729

Москва, , 02:13 — REGNUM Вся необходимая информация о российской ракете «Новатор 9М729» была передана Вашингтону в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ), заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Комментируя обвинения в нарушении Москвой РСДМ, в очередной раз прозвучавшие в НАТО 22 октября, Рябков заявил:

«Мы не можем представить ситуацию, когда Россия в интересах эфемерного решения созданной американцами проблемы вдруг сознается в том, что она не совершала. Это просто исключено и очевидно. Я хочу сказать в отношении ракеты 9М729 — мы предоставили американцам…»

«Ракета, которую нам вменяют в качестве нашего нарушения РСМД, поскольку мы якобы ее испытали на дальность, запрещенную договором. Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты. Более того, на прошлогодних учениях «Запад-2017» был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 км», — добавил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что в российско-американских сложилась ситуация крайнего недоверия, и поэтому специалисты из США не принимают на веру российские данные, относятся к ним как к «мягко говоря, требующим уточнения и проверки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявления американского президента Дональда Трампа о выходе США из РСДМ пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что разработка «Новатора 9М729» нарушает договор.

Еще раньше, в начале октября, натовский генсек Йенс Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в нарушении РСМД из-за разработки 9М729. По этому поводу Москва заявила, что 9М729 не выходит за рамки обязательств по договору.

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