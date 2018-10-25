100 лет румынской оккупации Молдавии: новые прожекты Бухареста

Бухарест, , 01:09 — REGNUM Молдавия и Румыния проведут до конца года совместное заседание правительств двух стран. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, об этом договорились в ходе телефонного разговора премьер-министры Молдавии Павел Филип и Румынии Виорика Дэнчилэ. Они обсудили существующие совместные проекты и возможности запуска новых.

В тот же день вице-премьер Молдавии по «евроинтеграции» Юрий Лянкэ в Бухаресте обсуждал отношения Молдавии с ЕС, роль Румынии в контексте ее председательства в Совете ЕС в 2019 году. С румынскими чиновниками он обсуждал праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию румынской оккупации Бессарабии, в честь которого планируется запустить новые проекты при финансовой поддержке Румынии.

«Республика Молдова продолжит свой путь модернизации в соответствии с обязательствами, предусмотренными Соглашением об ассоциации с ЕС. На пути к этой цели Румыния является нашим лучшим другом. И власти, и народ Республики Молдова знают и ценят это», — заявил Лянкэ.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.