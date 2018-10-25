«Крепость Америка» — национализм, в котором признался Трамп

Москва, , 01:09 — REGNUM Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не случайно почти одновременно заговорили о национализме, однако вкладывали в слово разный смысл. Об этом 24 октября рассказал депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире Первого канала.

«Когда мы говорим о национализме, надо иметь в виду, что это слово в русском и английском языках, особенно в американском английском, имеют разные значения. В американском английском слово «национализм» идет со знаком плюс. Оно скорее сродни русскому «патриотизму». Мы различаем национализм и патриотизм, потому что патриотизм в русском языке — это любовь к своему, а национализм, скорее, отрицание чужого», — сказал Никонов.

Он уточнил, что разница в значениях «исторически сложилась».

«Я уверен, что Путин и Трамп вкладывали несколько разные понятия в то, что они говорили о национализме. Путин, скорее всего, имел в виду преследование российских национальных интересов. И это, безусловно, его основная визитная карточка. Он переключился с обслуживания национальных интересов других стран, чем мы занимались в 90-е годы», — пояснил ведущий.

В США, по его мнению, слово «национализм» используется более просто.

«Как-то я в Вашингтоне выглянул из окна гостиниц и постарался подсчитать, сколько флагов видно из окна. Американских флагов было 13. Это нормальная вещь — американские флаги везде. Но Трамп имеет в виду не просто патриотизм, а в какой-то степени создание «Крепости Америка». Там есть серьезный изоляционистский момент», — полагает депутат.

Вячеслав Никонов также видит связь, что два заявления президентов следовали одно за другим:

«Любопытно, что Трамп заговорил о национализме сразу после Путина. Это значит, что Трамп очень внимательно слушал выступление Путина».

На это в шутливой форме отреагировал другой ведущий программы, американский журналист Дмитрий Саймс:

«Ну всё, господин Никонов, теперь вы окончательно подставили Трампа. Остались считанные дни до промежуточных выборов, а вы сказали, что Трамп идет в фарватере Путина».

Напомним, 18 октября на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин рассказал о разнице между «пещерным национализмом» и «правильным национализмом». Первый, по его мнению, несет угрозу, а второго придерживается он сам и еще 146 млн жителей России.

23 октября признался в национализме президент США Дональд Трамп, противопоставив себя сторонникам глобализации.

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