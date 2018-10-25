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Молдавия не пропустила в Приднестровье делегацию Абхазии

Политика

В Тирасполе это оценили как провокационный выпад

Тирасполь, 25 октября 2018, 00:56 — REGNUM  Пограничная полиция Молдавии не впустила в страну делегацию Абхазии, направлявшуюся в Приднестровье. Как сообщили ИА REGNUM в МИД ПМР, глава администрации Гудаутского района Абхазии Руслан Ладария и глава Официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба направлялись в Приднестровье на празднование Дня города Дубоссары.

В приднестровском МИД расценили инцидент в аэропорту города Кишинёва, как очередной факт ограничения свободы передвижения и попытку ограничить международные контакты Приднестровья. Это свидетельствуют о сохранении деструктивных подходов молдавской стороны, подчеркнули в ведомстве.

«Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики заявляет о недопустимости применяемых Молдовой форм ограничения свободы передвижения людей и расценивает данный шаг как очередной провокационный выпад, подрывающий основы двустороннего взаимодействия и дискредитирующий усилия международных участников формата «5+2» по нивелированию любых форм рестрикций», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули «застарелый характер ограничений свободы передвижения в аэропорту города Кишинёва» и выразили намерение обсудить эту тему в формате «5+2».

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Блокада Приднестровья
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