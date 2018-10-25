Пушков: Западные страны не хотят ссориться с Саудовской Аравией

Москва, , 00:55 — REGNUM Некоторые страны Запада уже решили не ссориться с Саудовской Аравией, несмотря на убийство журналиста Джемаля Хашогги, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Ряд стран Запада уже решили не портить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства Хашогги. Это их дело. Но не надо нам рассказывать, как они переживают за права человека и к их нарушителям такую неприязнь испытывают, что прямо кушать не могут, говоря словами из «Мимино». Хватит», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1055192832766631936

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава правительства Испании Педро Санчез заявил, что его страна не будет предпринимать никаких мер против Саудовской Аравии, в том числе и останавливать поставки оружия саудитам. Таким образом Мадрид решил не портить отношения с Эр-Риядом, который является значимым торговым партнером для Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания решила не портить отношения с Саудовской Аравией из-за Хашогги