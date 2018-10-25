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Объяснения саудитов «не вызывают доверия» — Тереза Мэй о «деле Хашогги»

Политика

«Существует настоятельная необходимость в том, чтобы точно установить, что произошло»

Лондон, 25 октября 2018, 00:53 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом и рассказала монарху, что думает о «деле Хашогги», 24 октября передает агентство Reuters.

«Премьер-министр сказала, что нынешнее объяснение не заслуживает доверия, и существует настоятельная необходимость в том, чтобы точно установить, что произошло. Она настоятельно призвала Саудовскую Аравию сотрудничать с турецким следствием и раскрывать все результаты», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября о телефонных переговорах с королем Салманом заявил офис президента Франции Эммануэля Макрона. Он «выразил возмущение» в связи с убийством Джемаля Хашогги и потребовал раскрыть все обстоятельства дела.

При этом президент США Дональд Трамп уже возложил вину за убийство Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле на сына Салмана, кронпринца Мухаммеда.

Сам принц Мухаммед называет смерть Хашогги «болью для всех саудитов» и обещает предать суду и наказать всех виновных в преступлении.

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