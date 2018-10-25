У Болтона не нашлось предложений по Карабаху

Баку, , 00:41 — REGNUM «Я провел интенсивные переговоры по важным вопросам с главой МИД и президентом Азербайджана в ходе своего первого визита в вашу страну». Так прокомментировал свой визит в Азербайджан на пресс-конференции в Баку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, темами переговоров были: региональные проблемы, карабахский конфликт, усилия США по предотвращению поддержки Ираном терроризма и разработки ядерного оружия.

На вопрос привёз ли с собой Болтон какое-нибудь предложение по урегулированию карабахского конфликта, советник дал отрицательный ответ. B то же время он сказал, что приехал в регион не для того, чтобы менять политику США в регионе.

«Я намерен лучше понять и изучить те или иные вопросы», — сказал он, добавив, что обсуждал карабахское урегулирование на встрече с Ильхамом Алиевым.

«Мы понимаем, что мирное урегулирование данного конфликта будет иметь огромное международное значение. Я благодарен президенту Азербайджана за то, что он поделился со мной своим видением относительно перспектив урегулирования. Завтра я будут в Ереване и надеюсь обсудить данную тему и с руководством Армении. Будучи членом Минской группы ОБСЕ, США продолжат усилия по поиску мирных путей разрешения конфликта», — цитирует Болтона Turan.