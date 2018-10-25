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Болтон: США «рассматривают потенциал» новых санкций против России

Политика

«Процесс принятия решения продолжается»

Болтон: США «рассматривают потенциал» новых санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Болтон

Баку, 25 октября 2018, 00:34 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом «рассматривает потенциал» новых санкций против России, 24 октября передает агентство Reuters.

«Мы все еще рассматриваем потенциал дополнительных санкций в отношении России… На данный момент не принято никакого решения, и я не буду прогнозировать сроки, будет это до выборов в США или после выборов. Процесс принятия решения продолжается», — заявил Болтон на пресс-конференции в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября Болтон на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил о «стратегических отношениях» между Вашингтоном и Баку.

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