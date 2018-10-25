Четверг, 25 Октября 2018 года
01:41:50 МСК

ООН: в Мьянме продолжается геноцид рохинджа

Политика

«Это настоящий геноцид, который происходит прямо сейчас»

ООН: в Мьянме продолжается геноцид рохинджа
Иллюстрация: European Commission DG ECHO
Рохинджа. Мьянма

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 00:20 — REGNUM  Представители ООН заявляют, что в штате Ракхайн в Мьянме всё ещё продолжается «геноцид» мусульман-рохинджа, 24 октября передает агентство Associated Press.

«Это настоящий геноцид, который происходит прямо сейчас», — сообщил журналистам председатель миссии ООН по установлению фактов в Мьянме Марзуки Дарусман.

Согласно расследованию миссии, 400 тыс. рохинджа — те, кто в отличие от большинства мусульман штата не бежали в Бангладеш — по-прежнему страдают от «самых суровых ограничений и репрессий».

Читайте также: Девять членов СБ ООН попросили разобраться с Мьянмой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Геноцид народа рохинджа в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить