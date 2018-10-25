ООН: в Мьянме продолжается геноцид рохинджа

Нью-Йорк, США, , 00:20 — REGNUM Представители ООН заявляют, что в штате Ракхайн в Мьянме всё ещё продолжается «геноцид» мусульман-рохинджа, 24 октября передает агентство Associated Press.

«Это настоящий геноцид, который происходит прямо сейчас», — сообщил журналистам председатель миссии ООН по установлению фактов в Мьянме Марзуки Дарусман.

Согласно расследованию миссии, 400 тыс. рохинджа — те, кто в отличие от большинства мусульман штата не бежали в Бангладеш — по-прежнему страдают от «самых суровых ограничений и репрессий».

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