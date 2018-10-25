МИД РФ приступил к подготовке встречи Трампа и Путина

Москва, , 00:16 — REGNUM МИД России приступил к подготовке ближайшего контакта президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, заявил 24 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы видим определенную перспективу не только встреч на полях международных мероприятий, но и отдельных полноформатных визитов. Но тема, безусловно, требует дальнейшей проработки на разных уровнях. Мы в МИДе приступили к практической подготовке ближайшего контакта», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах встречи до конца 2018 года двух президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность встречи Трампа и Путина в ноябре в Париже обсуждалась российским лидером и помощником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном 23 октября. Позже была названа дата — 11 ноября. Дональд Трамп 24 октября сообщил на встрече с журналистами, что переговоры пока не согласованы, «но, наверное, мы встретимся».

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