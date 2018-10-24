Пашинян сообщил о самой крупной взятке в истории Армении

Ереван, , 23:54 — REGNUM Уголовное дело в отношении одного из депутатов Национального собрания возбуждено по факту взяточничества, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Факт доказан на 100%. Мы уже два месяца ждем официального документа из другой страны. Как только мы получим этот документ, начнется процедура ареста депутата», — заявил Пашинян, не назвав имя депутата и страну.

При этом он отметил, что предоставление документа задерживается либо из-за плохой работы армянского посольства в этой стране, либо органами власти этой страны.

«Этот депутат будет обязательно арестован. И это будет самое громкое дело и самая большая взятка в истории Третьей республики. Дело связано также с другими должностными лицами», — сказал Пашинян.

После заседания парламента в беседе с журналистами и.о. премьер-министра вновь отказался сообщить имя депутата и в какой фракции он состоит. По его словам, имя подозреваемого во взяточничестве депутата будет раскрыто после получения документа о банковском переводе.

«В тот день, когда МИД одной из стран, наконец, предоставит нам документ, и этот документ дойдет до нас, думаю, после этого [его имя будет озвучено]», — сказал Пашинян.

«Я сказал, что мы ждем документа, неофициальный экземпляр официального ответа был нам послан по факсу, сегодня он у нас уже есть», — добавил он.

По его словам, непонятно, почему они еще не получили этот документ, поскольку уже на протяжении трех месяцев ждут этой бумаги.

Пашинян не уточнил, членом какой фракции является этот депутат. На вопрос, был ли это самый крупный случай взяточничества, исполняющий обязанности премьер-министра ответил: «Думаю, что и более крупные случаи будут раскрыты, но это самый крупный из раскрытых».

По информации армянской прессы, речь идёт о бывшем главе Службы принудительного исполнения судебных актов Мигране Погосяне. По информации СМИ, Погосян уже покинул Армению.