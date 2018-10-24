В ФСБ считают, что России не нужен глобальный интернет от OneWeb

Москва, , 23:52 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России считает, что в РФ нужно ограничить использование глобального спутникового интернета OneWeb. Об этом сегодня, 24 октября, заявил журналистам представитель ФСБ Владимир Садовников.

Речь идёт о широкополосном спутниковом интернете, доступ к которому можно будет получить практически с любой точки земного шара. OneWeb — это британский проект, однако для его реализации привлечены евросоюзный космический перевозчик Arianspace и российский Роскосмос.

Для того, чтобы сеть OneWeb заработала, на орбиту должны быть запущены около 700 спутников. Запуск аппаратов будет осуществляться с помощью российских ракет-носителей «Союз» и «Протон».

Однако в России проект OneWeb продвигается с трудом. В 2017 году компания подавала заявку в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), но частоты до сих пор не были выделены.

Источники агентства Reuters утверждают, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России не будет решен до тех пор, пока не будет снижена доля иностранного участия в спутниковой системе «Гонец», созданной совместно Роскосмосом и OneWeb. На момент заключения сделки Россия получила всего 40 процентов акций предприятия.

Стоит отметить, что в июле 2018 года президент России Владимир Путин одобрил реализацию по созданию глобальной системы спутникового интернета «Сфера» в рамках отдельной целевой программы.

В ФСБ указывают, что России нужно развивать собственную глобальную спутниковую интернет-связь, которая бы конкурировала с такими проектами как OneWeb и Starlink. Возможно, проект «Сфера» может быть реализован в партнерстве с Индией и Китаем.

Также реализация проекта OneWeb на территории России приведет к тому, что деятельность российских операторов связи станет нерентабельной.