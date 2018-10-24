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Тереза Мэй рассказала о «решительной» реакции Британии на убийство Хашогги

Политика

Возмущенный Лондон аннулирует британские визы всех подозреваемых «стрелочников»

Лондон, 24 октября 2018, 23:39 — REGNUM  Британское МВД примет решительные меры против всех подозреваемых в причастности к инциденту с саудовским журналистом Джамалем Хашогги, аннулировав их визы, заявила 24 октября премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Ранее официальный представитель главы британского правительства сообщил о телефонном разговоре Мэй с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Стоит отметить, что фактически установленное убийство журналиста Хашогги представителями саудовского государства на территории Турции не вызвало столь бурной реакции стран ЕС и США как сомнительные сообщения СМИ о «деле Скрипалей» и «вмешательстве в выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги 2 октября бесследно исчез в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда зашел за справкой о семейном положении. Власти Турции уже получили доказательства того, что пропавший журналист умер, не выдержав пыток. Спустя более чем две недели Саудовская Аравия признала смерть Хашогги в своем консульстве, но заявила, что это произошло в результате случайной ссоры с сотрудниками диппредставительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и король Саудовской Аравии обсудили убийство Джамаля Хашогги

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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