Макрон угрожает королю Салману «принять меры» в ответ на убийство Хашогги

Париж, , 23:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон угрожает «принять меры против тех, кто несет ответственность» за убийство журналиста Джемаля Хашогги, 24 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Елисейского дворца, в ходе переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Макрон «выразил глубокое возмущение» и потребовал от монарха раскрыть все обстоятельства гибели Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября президент США Дональд Трамп возложил ответственность за убийство Хашогги на сына короля Салмана — наследного принца Мухаммеда.

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