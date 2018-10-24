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Макрон угрожает королю Салману «принять меры» в ответ на убийство Хашогги

Политика

Президент Франции «выразил глубокое возмущение»

Париж, 24 октября 2018, 23:53 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон угрожает «принять меры против тех, кто несет ответственность» за убийство журналиста Джемаля Хашогги, 24 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Елисейского дворца, в ходе переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Макрон «выразил глубокое возмущение» и потребовал от монарха раскрыть все обстоятельства гибели Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября президент США Дональд Трамп возложил ответственность за убийство Хашогги на сына короля Салмана — наследного принца Мухаммеда.

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