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Болтон заявил о стратегических отношениях между Вашингтоном и Баку

Политика

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося в Баку советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона

Болтон заявил о стратегических отношениях между Вашингтоном и Баку
Иллюстрация:  twitter.com/azerbaijanmfa
Джон Болтон

Баку, 24 октября 2018, 23:23 — REGNUM  Отношения между Азербайджаном и США носят стратегический характер. Об этом заявил находящийся с визитом в Баку советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Советник президента США на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым подчеркнул, что его страна высоко оценивает вклад Азербайджана в операциях в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Turan со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан придает особое значение связям с США и стороны тесно сотрудничают в ряде сфер, в том числе противодействии терроризму. Он также поблагодарил США за поддержку проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана.

B ходе встречи стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, таких как Баку-Тбилиси-Карс и Южный Газовый Коридор.

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США в Закавказье
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