Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку Договора РСМД

Москва, , 23:19 — REGNUM Россия внесёт на рассмотрение в ООН проект резолюции в поддержку сохранения Договора о ликвидации ракет и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил 24 октября замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сегодня в первом комитете Генассамблеи ООН Россия вносит проект резолюции в поддержку сохранения договора. Посмотрим как страны, в том числе союзники Соединённых Штатов, поведут себя в этой ситуации», — сказал Рябков в эфире «Первом канала».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи в КремлеВладимира Путинас советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Вашингтон уже принял решение о выходе из ДРСМД.

Позднее Владимир Путин заявил, что в случае выхода Соединённых Штатов из договора российская сторона ответит «очень быстро и эффективно».

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