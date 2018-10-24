Макрон и король Саудовской Аравии обсудили убийство Джамаля Хашогги

Париж, , 23:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили по телефону смерть журналиста Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает 24 октября пресс-служба Елисейского дворца.

Пресс-служба подчеркивает, что президент Франции заявил королю Саудовской Аравии о намерении поддержать санкции против людей, причастных к убийству журналиста.

С санкциями против властей Саудовской Аравии страны ЕС и США не торопятся, хоть пресс-служба Елисейского дворца и заявила, что защита свободы слова, свободы прессы и публичных свобод является для Франции приоритетом.

Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед пообещал судить и наказать убийц Джамаля Хашогги.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров были затронуты вопросы ситуации в Йемене и в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги 2 октября пропал в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После громкого скандала власти Саудовской Аравии 20 октября признали смерть Хашогги в ходе якобы ссоры с сотрудниками консульства.

Читайте ранее в этом сюжете: Принц Мухаммед обещает судить и покарать убийц Джемаля Хашогги

Читайте развитие сюжета: Тереза Мэй рассказала о «решительной» реакции Британии на убийство Хашогги