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Макрон и король Саудовской Аравии обсудили убийство Джамаля Хашогги

Политика

Президент Франции поддержит санкции. Но не против Саудовской Аравии, а против участников преступления

Макрон и король Саудовской Аравии обсудили убийство Джамаля Хашогги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эр-Рияд

Париж, 24 октября 2018, 23:19 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили по телефону смерть журналиста Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает 24 октября пресс-служба Елисейского дворца.

Пресс-служба подчеркивает, что президент Франции заявил королю Саудовской Аравии о намерении поддержать санкции против людей, причастных к убийству журналиста.

С санкциями против властей Саудовской Аравии страны ЕС и США не торопятся, хоть пресс-служба Елисейского дворца и заявила, что защита свободы слова, свободы прессы и публичных свобод является для Франции приоритетом.

Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед пообещал судить и наказать убийц Джамаля Хашогги.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров были затронуты вопросы ситуации в Йемене и в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги 2 октября пропал в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После громкого скандала власти Саудовской Аравии 20 октября признали смерть Хашогги в ходе якобы ссоры с сотрудниками консульства.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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