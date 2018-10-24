Среда, 24 Октября 2018 года
23:58:59 МСК

Саудиты обещают расследовать очередное убийство гражданских в Йемене

Политика

«Мы очень серьезно относимся к этим сообщениям»

Саудиты обещают расследовать очередное убийство гражданских в Йемене
Kyoko Nishimoto
Жители Йемена

Эр-Рияд, 24 октября 2018, 23:16 — REGNUM  «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией обещает провести расследование своей бомбардировки в пригороде йеменской Ходейды, в результате которой погибли гражданские лица, 24 октября передает агентство Reuters.

«Мы очень серьезно относимся к этим сообщениям, они будут полностью изучены, как и все сообщения такого рода», — пояснил журналистам представитель «коалиции», полковник Турки аль-Малики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября стало известно об очередном авиаударе Саудовской Аравии в Йемене — в результате бомбардировки завода по упаковке овощей в пригороде Ходейды погибли не менее 16 человек.

Читайте также: Саудиты снова убили гражданских в Йемене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить