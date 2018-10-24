Число жертв удара ВВС саудитов по Ходейде выросло до 16 человек

Сана, , 23:14 — REGNUM Число жертв удара ВВС «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией по пригороду Ходейды в Йемене составило 16 человек, 24 октября передает агентство Reuters.

По свидетельству медиков, также в результате попадания бомбы в завод по упаковке овощей также были ранены 12 человек. Все убитые и раненые — мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе войны в Йемене между правительством хуситов и «правительственной коалицией» с 2014 года погибли не менее 10 тыс. человек, значительная часть — в результате обстрелов Саудовской Аравии.

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