La Vanguardia: Путин хотел разбить лед в отношениях с США с помощью юмора

Мадрид, , 22:49 — REGNUM Каталонское издание La Vanguardia оценило шутку российского президента Владимира Путина, который во вторник, 23 октября, задал многозначительный вопрос по поводу герба США на встрече с американским советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве.

Улыбаясь, Путин сказал Болтону, что ему кое-что непонятно насчет орла на американском гербе. Как известно, в одной лапе птица сжимает оливковую ветвь — символ мира, а в другой — тринадцать стрел. «Ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?» — поинтересовался президент России. Болтон сказал, что, к счастью, на этот вопрос есть несколько ответов, однако новых оливок он с собой не привез. «Я так и думал», — отозвался российский лидер.

Возможно, Путин прибег к юмору, чтобы попытаться разбить лед в разговоре с посланцем Дональда Трампа, предположило испанское СМИ. Также оно напомнило своим читателям, что Болтон прибыл в столицу России в том числе для того, чтобы обсудить намерение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — одного из ключевых соглашений, ознаменовавших конец холодной войны между двумя державами. Ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора 1987 года, однако Путин опроверг это обвинение, добавив, что внешняя политика Трампа основана на угрозах и ультиматумах.

По мнению издания, встреча Путина и Болтона оказалась не такой напряженной, как можно было ожидать после слов Трампа о желании выйти из исторического договора. Вместо этого она началась в легком тоне, с обмена шутливыми высказываниями. Тем не менее в вопросе ядерного соглашения Болтон продемонстрировал твердость и заявил, что намерения Штатов остаются в силе. Позднее, в ходе пресс-конференции, советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что больше всего его сейчас беспокоят Китай и Северная Корея, а соглашение 1987 года утратило актуальность вместе с реалиями холодной войны.

Что касается российского президента, то он выразил желание поддерживать диалог с Соединенными Штатами. В связи с этим он предложил встречу с Трампом 11 ноября в Париже, приурочив ее к столетию со дня окончания Первой мировой войны. Путин также отметил, что его последняя встреча с американским лидером была полезной, несмотря на серьезные разногласия. На это Болтон сказал, что Дональд Трамп будет ждать с нетерпением переговоров в столице Франции, и признал важность кооперации США и России «в тех областях, где она возможна», — например, в борьбе с терроризмом.

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Встреча с Путиным в Кремле стала итогом двухдневных переговоров Болтона с высшими российскими руководителями в сферах внешней политики и безопасности, напоследок подчеркнула La Vanguardia, внимательно следившая за ситуацией с ядерным договором России и США последние несколько дней.