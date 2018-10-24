Украинская прокуратура подготовила обвинение против Вышинского

Киев, , 23:12 — REGNUM Прокуратура несуществующей «Автономной Республики Крым» намерена в конце ноября направить обвинительный акт против главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил глава прокуратуры Гюндуз Мамедов, сообщает 24 октября «112 Украина».

По его словам, прокуратура проводит на данный момент баллистическую и лингвистическую экспертизы, а также идет работа со свидетелями. Мамедов отметил, что свидетелями выступают некоторые журналисты РИА Новости Украина, но к ним у прокуратуры нет претензий.

Напомним, Вышинского задержали 15 мая за его профессиональную деятельность. Теперь журналисту инкриминируют «государственную измену». Вышинский также ранее заявлял, что не намерен принимать гражданство Украины.