Трамп о посылках с бомбами для политиков США: «Мы чрезвычайно сердиты»

Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Правоохранительные органы США проведут тщательное расследование по факту отправки посылок со взрывными устройствами американским политикам. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передаёт ABC News.

«Это вопиющее поведение отвратительно для всего, что мы считаем дорогим и священным как американцы, — заявил президент США. — Мы чрезвычайно рассержены и недовольны тем, что мы видели сегодня утром, и мы доберёмся до конца».

Дональд Трамп пообещал, что власти Соединённых Штатов представят общественности все детали произошедшего по ходу расследования.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о поступлении посылок со взрывными устройствами экс-президенту США Бараку Обаме и супругам Биллу и Хиллари Клинтон. Также из-за подозрительного пакета была эвакуирована редакция телеканала CNN. Двумя днями ранее аналогичная посылка поступила миллиардеру Джорджу Соросу.