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На Украине уволили четырех губернаторов

Политика

Новых глав двух областей уже назначили

Киев, 24 октября 2018, 22:41 — REGNUM  Четырех глав украинских областей уволило правительство Украины, заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщает 24 октября УНИАН.

По его словам, от должностей отстранены глава оккупационной администрации территории Луганской Народной Республики, контролируемой Киевом, а также главы, Киевской, Черновицкой и Черкасской областей. Также правительство назначило нового главу Киевской области и нового губернатора Черкасской области.

Напомним, ранее президент Украины уволил губернатора Черниговской области по его собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после госпереворота 2014 года начался глубокий и затяжной кризис во всех сферах жизни государства, в том числе в политической и экономической.

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Политическая жизнь Украины
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