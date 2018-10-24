На Украине уволили четырех губернаторов

Киев, , 22:41 — REGNUM Четырех глав украинских областей уволило правительство Украины, заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщает 24 октября УНИАН.

По его словам, от должностей отстранены глава оккупационной администрации территории Луганской Народной Республики, контролируемой Киевом, а также главы, Киевской, Черновицкой и Черкасской областей. Также правительство назначило нового главу Киевской области и нового губернатора Черкасской области.

Напомним, ранее президент Украины уволил губернатора Черниговской области по его собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после госпереворота 2014 года начался глубокий и затяжной кризис во всех сферах жизни государства, в том числе в политической и экономической.