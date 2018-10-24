Глава МИД Украины заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии

Киев, , 21:59 — REGNUM Нахождение на территории Белоруссии является потенциально опасным для украинских граждан, поскольку в республике «действуют российские властные структуры», заявил 24 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», — сказал Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что «пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным», и отметил, что Киев намерен «говорить об этом с Минском».

Напомним, в начале октября президент Украины Александр Лукашенко в очередной раз выразил обеспокоенность притоком оружия на территорию республики с Украины. На этом же основании в сентябре белорусский лидер не исключил увеличения числа пограничников на границе с Украиной для усиления контроля за безопасностью на данном направлении.

«Мы видим, сколько оттуда идёт сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов», — заявлял Лукашенко.