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В ЕС рассмотрят ситуацию вокруг телеканалов «112 Украина» и NewsOne

Политика

Направлен запрос представителю ЕС по международным делам Федерике Могерини

В ЕС рассмотрят ситуацию вокруг телеканалов «112 Украина» и NewsOne
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Телеэфир

Киев, 24 октября 2018, 22:16 — REGNUM  Британский депутат Европейского парламента Натан Джилл направил запрос представителю ЕС по международным делам и политике безопасности Федерике Могерини о давлении на украинские каналы «112 Украина» и NewsOne, сообщает 24 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, ответ от Могерини должен прийти в течение дух недель. Ожидается, что представитель ЕС отреагирует на притеснения свободы слова на Украине, в частности в отношении двух украинских телеканалов.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении санкций на телеканалы «112 Украина» и NewsOne.

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