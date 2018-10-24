В ЕС рассмотрят ситуацию вокруг телеканалов «112 Украина» и NewsOne

Киев, , 22:16 — REGNUM Британский депутат Европейского парламента Натан Джилл направил запрос представителю ЕС по международным делам и политике безопасности Федерике Могерини о давлении на украинские каналы «112 Украина» и NewsOne, сообщает 24 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, ответ от Могерини должен прийти в течение дух недель. Ожидается, что представитель ЕС отреагирует на притеснения свободы слова на Украине, в частности в отношении двух украинских телеканалов.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении санкций на телеканалы «112 Украина» и NewsOne.