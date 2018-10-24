НАТО готовит вмешательство «вооруженного антикризисного менеджера»?

Москва, , 21:42 — REGNUM Украина может стать жертвой провокации, после которой с Запада явится «вооруженный антикризисный менеджер», заявил 24 октября украинский журналист Владимир Скачко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если принята концепция создания какого-то хаоса, куда потом является вооруженный антикризисный менеджер, то это может быть и на Украине», — сказал он.

Журналист сообщил, что защищает интересы своей страны.

«В контексте учений НАТО как раз и страшна провокация или попытки создать провокацию в Азовском море. Таким образом гипотетически может быть создан повод для вмешательства. Мол, смотрите — агрессивная Россия давит демократическую Украину», — пояснил гость программы.

24 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возросшей до небывалого уровня активности НАТО у границ России. По его мнению, политика блока направлена на усиление военного присутствия на восточном фланге.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня