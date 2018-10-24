Архангельские депутаты поспорили с губернатором

Архангельск, , 21:26 — REGNUM Правительство Архангельской области решило забрать себе полномочия по разработке генпланов и правил землепользования у муниципальных образований. Вопрос был внесен губернатором на сессию регионального парламента за несколько часов до начала заседания, что вызвало волну негодования и поводы для подозрений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы законодательной инициативы в лице министра строительства и архитектуры Архангельской области Михаила Яковлева сослались на необходимость выстраивания в регионе единой градостроительной политики и выполнения указов президента в части строительства жилья. Сегодня из-за отсутствия документов территориального планирования стройки в районах области вести невозможно.

По данным правительства, утверждены только 119 генеральных планов из 204. С правилами землепользования ситуация чуть лучше — утверждены 165 из 184. Однако многие из них, как было заявлено депутатскому корпусу, не соответствуют требованиям федерального законодательства.

С тем, что отсутствие территориального планирования тормозит строительство многих объектов депутаты согласились, но метод решения проблемы вызвал вопросы.

«Мы не можем реализовать многие инвестпроекты — нет генпланов и схем планирования, нет ничего. Но где гарантия, что ситуация сдвинется с мертвой точки?», — заявила депутат Надежда Виноградова.

Ее коллега Леонид Таскаев предположил, что несколько чиновников правительства вряд ли справятся с такой масштабной задачей:

«Вы предлагаете ввести в штат три должности с неплохим докладом. Но будь они семи пядей во лбу, вряд ли смогут заменить всю структуру региона с проработкой этого животрепещущего вопроса. Замыкая все на трех людей, мы можем получить хаос», — заявил он.

Не нашло понимания у ряда депутатов намерение правительства забрать полномочия даже у тех муниципалитетов, которые утвердили генпланы. При чем мнения на это счет у глав администраций никто не спросил. Если же полномочия будут переданы, то муниципалитеты смогут участвовать в градостроительных процессах на своей территории только на согласительных комиссиях и общественных слушаниях, решения которых, как известно, носят рекомендательный характер.

«Мы косвенно с ними (муниципалитетами — ред.) все согласовали — мы всем им поставили задачу, и все они с ней согласились, но задача осталась нерешенной. А потом будем говорить, почему не строим ФАПы и не переселяем людей из ветхого жилья», — заявил присутствовавший на сессии губернатор области Игорь Орлов.

Депутатам он также напомнил, что региону предстоит построить 470 кв метров жилья, при этом строительство в виду вышеуказанных причин можно начинать только в областном центре.

Ели правительство получит право принимать градостроительные решения за муниципалитеты, то ускорится не только строительство жилья, но и появление мусорных полигонов, считает депутат Михаил Кувакин.

«Как депутат, который был удален с заседания по инвестиционной политике, могу сказать, прозрачности в рассматриваемом вопросе нет. Информация скрывается от населения и депутатов. На сегодняшний день под предлогом строительства жилья, социальной сферы нам предлагают принять законопроект, который непосредственным образом отразится на строительстве мусорных полигонов в Архангельской области. Население не поддерживает позицию правительства по развитию региона в части строительства полигонов ТКО для захоронения мусора из других регионов. С принятием этого закона жители области лишаться возможности принимать решения в части градостроительной деятельности на тех территориях, на которых они проживают», — заявил он.

В том, что в законопроекте есть «подвох», уверен и депутат Сергей Пивков.

«Мы взрослые люди и понимаем, что в этом законопроекте много подводных камней. Принимая его, мы делаем нехорошее дело, но в то же время оказываем услугу муниципальным образованиям. Мы исключаем из этого списка только два МО. Но зачем трогать муниципалитеты, у которых все в порядке? Зачем мы это делаем? Это дополнительная нагрузка на бюджет», — отметил он.

Депутат Александр Новиков предложил отложить рассмотрение вопроса и доработать законопроект, сославшись на недопустимую спешку, c которой документ был внесен в парламент.

«Как депутат, которому подсунули под нос документ за несколько часов до сессии, скажу, что это прямое неуважение к корпусу депутатов, который должны работать в связке с исполнительной властью. А от нас ждут, что мы просто автоматом нажмем на кнопки и решим столь серьезный вопрос», — заявил он.

После прений депутаты трех фракций (КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР) покинули зал заседания, но голосование состоялось. 24 депутата поддержали принятие законопроекта в первом чтении.

Добавим, что жители Архангельской области продолжают выражать протесты в связи с планами правительства региона и инвесторов построить в регионе несколько мусорных полигонов для хранения и переработки мусора, в том числе, из Москвы.

Один из полигонов должен появиться в черте города Северодвинска, один — в Ленском районе. Пополнить список «мусорных» муниципалитетов в ближайшем будущем может Онежский район.

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